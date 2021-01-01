Kısıtlamada Sokak Hayvanları Unutulmadı

Kurduğu Hayvan Kasabası ve sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve tedavileri konusunda yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Nevşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak için tüm tedbirlerini aldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler mahallelerdeki park ve yeşil alanlarda bulunan beslenme odaklarına rutin çalışmasını sıklaştırdı.

Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda besleme çalışması yaparak su kaplarını da kontrol eden belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince besleme çalışmalarını sürdürecek.