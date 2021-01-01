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Kısıtlamada Sokak Hayvanları Unutulmadı
Nevşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.
Magazin 01.01.2021, 19:27 01.01.2021, 19:30
Kurduğu Hayvan Kasabası ve sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi ve tedavileri konusunda yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Nevşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak için tüm tedbirlerini aldı.
Sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve parklarda besleme çalışması yaparak su kaplarını da kontrol eden belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince besleme çalışmalarını sürdürecek.