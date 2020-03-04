Kapadokya Film Festivali Danışmanları Belli Oldu

Nevşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katlılarıyla, 29 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kapadokya Film Festivali için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çok sayıda önemli filmin yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışından birbirinden değerli sinemacıları Nevşehir’de ağırlayacak olan festivalin danışmanları da belirlendi.

İlk yılında zengin içeriği ve sürprizleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan festivalin bu yılki danışmanlığını; ‘Uzak İhtimal’, ‘Yozgat Blues’ ve 2018'de çektiği üçüncü filmi ‘Anons’la yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ödül kazanan senarist- yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile sinema filmlerindeki oyunculuğunun yanı sıra, çok sayıda TV dizisindeki performansıyla da beğeni toplayan, sevilen oyuncu İpek Tuzcuoğlu üstlenecek.

MAHMUT FAZIL COŞKUN (Senarist- Yönetmen)

2009 yılında çektiği ilk uzun metraj ﬁlmi "Uzak İhtimal” 38. Rotterdam Film Festivali’nde büyük ödüle layık görüldü. Uzak İhtimal Adana Altın Koza Film Festivali’nden "En İyi Yönetmen Ödülü” de dahil olmak üzere çok sayıda ödülle döndü. İkinci ﬁlmi "Yozgat Blues" (2013) dünya prömiyerini 61. San Sebastian Film Festivali’nde yaptı. “Yozgat Blues” ayrıca 20. Adana Altın Koza Film Festivali “En İyi Film” ve 18. Sofya Film Festivali’nde “En İyi Balkan Filmi” ödüllerini aldı. Dünya prömiyerini 71. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yapan, yönetmenin üçüncü uzun metrajlı ﬁlmi Anons, festivalin Orizzonti bölümünde yarıştı ve “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. Anons ayrıca bugüne kadar ulusal ve uluslararası festivallerde on beşin üzerinde ödül aldı.

İpek Tuzcuoğlu (Oyuncu)

İpek Tuzcuoğlu, 11 Kasım 1971 tarihinde İzmir'de doğdu. Üç yaşından itibaren 10 yıl boyunca İzmir'de Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu'na gitti. Küçükken balerin olmak isteyen İpek Tuzcuoğlu, 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda ‘Boy Friend’ adlı müzikalde dansçı kadrosuna alındı. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosunun stajyer oyuncular için açtığı sınavı kazandı ve İzmir Devlet Tiyatrosu’nda ‘Meddah’ adlı çocuk oyununda, bir yıl sözleşmeli oyuncu olarak çalıştı. Daha sonra, H.Ü Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü sınavlarını kazandı. F.G Lorca'nın ‘Kanlı Düğün’ (Gelin), D.Durin / H.Prevost'un ‘Çamaşırhane’ (Rossine) oyunlarında görev alarak 1994-1995 yılında mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun o yıl açtığı, ‘Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu’ bünyesinde ‘Sevimli Palyaçolar’ adlı oyunda bir yıl görev yaptı. TRT'nin yapmış olduğu çeşitli dramalarda rol aldı. 1995 yılında İstanbul'a geldi. Kırka yakın TV dizisi ve filminde yer alan oyuncu Asmalı Konak, Köpek, Avrupa Avrupa, Dürüye’nin Güğümleri, Diğer Yarım, Yalaza, Aşk ve Mavi gibi dizilerde çalıştı. Asmalı Konak Hayat , Büyü, O...Çocukları, Kervan1915 ve Ankara Yazı; Veda Mektubu filmlerinde rol alan ünlü oyuncu, çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen film festivallerinde jüri üyeliği yaptı. Tuzcuoğlu, oyunculuk ve TV programcılığına devam ediyor.

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