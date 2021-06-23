Kapadokya bölgesinde Temmuz ve Ağustos aylarında turist yoğunluğu bekleniyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 1 Temmuz tarihinden itibaren kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte tüm dünyadan misafirlerini beklemeye başladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir çok kısıtlama sona eriyor. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de 1 Temmuz tarihinden itibaren sona erecek olan kısıtlamalar ile birlikte özellikle Temmuz ve Ağustos ayından başlamak üzere Kapadokya bölgesinde yılsonuna kadar yoğun bir turist ağırlayacaklarını ifade etti.

Vali Becel, “Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı’nın ardından yapılan açıklamayla 1 Temmuz tarihinden itibaren birçok kısıtlamanın kalkacağını, hafta sonu kısıtlamalarının, gece kısıtlamalarının kalkacağını ve buna bağlı olaraktan da özellikle turizm açısından da ciddi bir hareketlilik yaşanacağını biliyoruz. İlimizde birçok ülkeden turist alan bir bölge. 2019 yılı itibarıyla 4 milyon civarında ören yerlerini ziyaret eden turistler var. Günübirlik gelip herhangi bir ören yerini ziyaret etmeyenleri de kattığımızda 5 buçuk milyon turist ziyaretçi kitlemiz olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef 2020 yılı 2019 gibi parlak geçmedi. Pandemi nedeniyle 1 milyon civarında ziyaretçimiz oldu. Ama biz 2021 yılından umutluyuz. İlk veriler onu gösteriyor. Özellikle bu yasakların kalkmasıyla beraber bölgede gerçekten turizmden geçinen ciddi sektörlerin olduğunu söyleyebiliriz. Çok sektör var. Otel, lokanta, balon, acente gibi birçok insan turizmden geçimini sağlıyor. Turizm Kapadokya bölgesi için lokomotif sektörlerden bir tanesidir. Bölgemizde özellikle Temmuz, Ağustos aylarında zaten her zaman en yoğun olan iki ay olduğunu biliyoruz. Temmuz, Ağustos ayından başlamak üzere yılsonuna kadar ciddi turist gelmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz Ukrayna’dan düzenli olarak tarifeli uçaklarımız geliyor. Son dönemlerde 2019 yılında 20 binin üzerinde Rus turistin ilimizi ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu yıl onun artmasını ve bütün dünyadan misafirlerimizin Kapadokya bölgesine gelmesini bekliyoruz. Bütün tesislerimiz bütün kurumlarımız, bölgemiz bunu ağırlamaya hazır. Biz misafirlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.