İlk Bölümüyle Dikkatleri Üzerine Çeken Yalnız Kurt Dizisinde Terör Örgütü FETÖ Elebaşına Gönderme Yapıldı! İzleyenler Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi başarılı yapımlarla adından sıklıkla söz ettiren Osman Sınav’ın yapımcılığını üstlendiği Yalnız Kurt dizisi, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze’nin kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun’un oturduğu yapımın ilk bölümündeki detay seyircinin gözünden kaçmadı.

Osman Sınav’ın yapımcılığını üstlendiği Yalnız Kurt dizisi, ilk bölümüyle birlikte özellikle sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. Oyuncu kadrosu ve eşsiz hikayesiyle dillerden düşmeyen dizi, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e gönderme yaptı.

Yalnız Kurt İlk Bölümüyle Ekranlara Hızlı Bir Giriş Yaptı!

1961 yılında Amerikan Barış Gönüllülerinin ülkeye gelmesiyle yaşanan cinayetleri, ihanetleri ve terör olaylarını konu edinen Yalnız Kurt dizisinde ‘’Fettah Dahhak’’ karakteri dikkatleri üzerine topladı. Dahhak, Arapça’da ‘’gülen’’ anlamına geliyordu. Söz konusu karakterin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e bir gönderme olduğu iddia edildi.

Yalnız Kurt Dizisindeki ‘’Fettah Dahhak’’ Kimdir?

Fettah Dahhak, ekranlara ilk bölümüyle gelen Yalnız Kurt dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olmayı başarmıştır. Kelime anlamı olarak Dahhak, Arapça’da her ne kadar ‘’gülen’’ anlamına gelse de İran mitolojisinde insan beyni yiyen pis bir yılan olarak geçmektedir. Dizinin ilk bölümünde izleyiciye sunulan detayda ‘’Fettah Dahhak, Vaiz Amerikan Ajanıdır.’’ yazmaktadır. Bu nedenle karakterin aslında Fetullah Gülen’e gönderme yapabilmek için hikayeye dahil edildiği ortaya çıkmaktadır.