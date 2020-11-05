Hüsnü Çoban Kimdir? Gerçek Adı Nedir?

Telsiz ile Rıza Baba'ya vurulduğunu bildiren Çoban için tüm ekip seferber oluyor. Başkomiser Çoban'ın vurulması üzerine sosyal medyada Çoban için cenaze namazı etkinliği oluşturuldu. Hüsnü Çoban'ın gerçek adı nedir? kimdir? Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban'ın gerçek adı nedir?



Hüsnü Çoban Kimdir?

Özgür Ozan









İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.



Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hale geldi. Halen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Hüsnü rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve bir çocuk babasıdır.



Ekranların eskimeyen dizisi Arka Sokakları'ın yarın ekranlara gelecek 398'inci bölümünün fragmanında vurulduğu görülen Başkomiser Hüsnü Çoban için sosyal medyada cenaze namazı etkinliği oluşturuldu.Geçtiğimiz bölümlerde meslekteki başarısından dolayı terfi alan ve Başkomiser Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın dizinin yarın akşam ekranlara gelecek olan 398'inci bölümü öncesi yayınlanan fragmanında vurulduğu görülüyor. Telsiz ile Rıza Baba'ya vurulduğunu bildiren Çoban için tüm ekip seferber oluyor. Başkomiser Çoban'ın vurulması üzerine sosyal medyada Çoban için cenaze namazı etkinliği oluşturuldu.40 bin kişinin davet edildiği etkinliğe davetlilerin hepsi de katılacağını bildirdi. Etkinlik duvarında, "Türk polis teşkilatına büyük emek veren merhum Hüsnü Baskomiserimizin cenazesine herkesi bekliyoruz. Bu meslekte yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de" ifadeleri yer alırken, bir çok sosyal medya kullanıcısı durumu ti'ye alan mesajlar yazdı.MURAT UÇKAÇ