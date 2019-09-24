Hande Ataizi Nevşehir'e geliyor

Organik Türkiye, marka yüzü Hande Ataizi'nin katılımı ile 25 Eylül 2019 Çarşamba günü Saat:12.30'da NİSSARA AVM'de açılacak

Organik Türkiye nedir?

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya ovasında; kıraç toprakların incisi Emirgazi’nin, güzide kasabası Demirci’nin verimli topraklarında başlamış hikayemiz. Hayvancılık ve tarım konusunda otuz yılı aşkın tecrübemiz; yetişen neslin, dönüşen konjonktürün vermiş olduğu cesaretle profesyonel yatırımlara yönelmiş ve doğru adımlarla markalaşma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Günümüze kadar faaliyet alanlarında göstermiş olduğu başarılı çalışmalar neticesinde, yeni yatırımlara kaynak oluşturmuş şirketimiz, süt sığırı yetiştiriciliği konusunda çeşitli adımlar atmış olmakla beraber yatırımlarını sürdürmektedir. Konusunda uzman personelleri ile ithalat ve ihracat konusunda sektörün ihtiyacını başarılı bir şekilde karşılarken, kozmetik alanında Sri Lanka’nın 5000 yıllık bitki bilimi mirasını kozmetik dehaya dönüştüren NBC firması ile Türkiye distribütörlüğü anlaşması yaparak doğanın gizemini ülkemize getirmiş; Organik Türkiye markası altında müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Daima gelişim vizyonu ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru cevabı vermeyi ilke edinmiş prestijli bir marka olarak, geleceğe heyecanla bakıyor ve yatırımlarımızın peşinden gidiyoruz.