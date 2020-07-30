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Halis Uluer, Kurban Bayramı Dolayısıyla Bir Mesaj Yayımladı
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Magazin 30.07.2020, 13:43
Uluer yayımladığı mesajında;
Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramını en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim.’ Dedi.