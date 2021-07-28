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Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı
Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
Magazin 28.07.2021, 11:26 29.07.2021, 13:29
Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
Kapadokya’da sıcak hava balonları eşliğinde paylaştığı fotoğrafı ’Bu bir sihir’ sözleriyle paylaşan oyuncunun fotoğrafına 1 milyona yakın beğeni gelirken takipçileri yorum yağdırdı.