Son Dakika

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci'den Yeni Yıl Mesajı

Gülşehir Belediye Başkanı Av.Fatih Çiftci, 2020 yılı için yeni yıl mesajı yayımladı.

Magazin 31.12.2019, 14:04
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci'den Yeni Yıl Mesajı
banner230

Çiftci, mesajında, iyisiyle, kötüsüyle, sevinciyle, üzüntüsüyle 2019 yılını geride bırakırken, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluğu içinde olunduğunu belirtti.

"Belediye olarak yeni umutlarla yeni bir yıla hazırlanıyoruz." diyen Çiftci, şunları kaydetti:

"Gülşehir adına dolu dolu geçen 2019'un ardından, yeni hizmetlerin ve projelerin hayata geçeceği 2020 yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 2020 yılının Gülşehir için yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyor, tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2020'de tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dileğiyle."

Yorumlar (0)
banner287
banner269
kapalı
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:49
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@