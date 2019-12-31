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Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci'den Yeni Yıl Mesajı
Gülşehir Belediye Başkanı Av.Fatih Çiftci, 2020 yılı için yeni yıl mesajı yayımladı.
Magazin 31.12.2019, 14:04
Çiftci, mesajında, iyisiyle, kötüsüyle, sevinciyle, üzüntüsüyle 2019 yılını geride bırakırken, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluğu içinde olunduğunu belirtti.
"Gülşehir adına dolu dolu geçen 2019'un ardından, yeni hizmetlerin ve projelerin hayata geçeceği 2020 yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 2020 yılının Gülşehir için yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyor, tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2020'de tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dileğiyle."
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