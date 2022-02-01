Gibi Dizisi Sokak Röportajı Bölümü Feyyaz Yiğit'in Röportajı

Türkiye'nin bir numaralı medya patronlarından birisi olan Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunu duyurması ile birlikte yayınlanan projelerden bir tanesi de Gibi dizisiydi. Gibi dizisine olan ilgi kısa süre içerisinde sosyal medyada hızlı bir şekilde duyulurken, programın kesitleri sosyal mecralarda paylaşılmaya devam ediyor. Kullanıcıların çok sevdiği Gibi dizisinde 2.sezonda yayınlanan Sokak Röportajı bölümü popüler bölümler arasına girdi. Sokak Röportajı bölümünde Yılmaz karakterinin verdiği röportaj sahnesi ise çok konuşuldu. Dizinin devamında bu kesit paylaşılmazken kullanıcılarda ise büyük bir merak uyandırıldı. Peki Yılmaz karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit, Sokak Röportajı bölümünde neler söyledi? İşte detaylar haber50.com adresinde yer alıyor.

Feyyaz Yiğit'in bu projeyi üstlenmesinde ki en büyük emeklerden iki kişinin ise Ali Atay ile Hazal Kaya'nın olduğu biliniyor. Ali Atay ile yakın dostluğu bulunan Feyyaz Yiğit'in Gibi projesinin başlaması ile bir anda sosyal medyada dizinin sahneleri paylaşılmaya başlandı. Öyle olacak ki izleyiciler tarafından Sokak Röportajı bölümünde Yılmaz karakterinin verdiği röportaj sahnesi oldukça merak ediliyor. Peki Yılmaz sokak röportajında neler söyledi?

Dizinin sokak röportajı sahnesi sonrasında İlkkan ve Ersoy'un televizyon ekranlarında Yılmaz karakterini eleştirirken görmesi bölümün heyecanını daha da farklı yerlere götürdü. Dizide ki karakterlerin ve izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi olan "Yılmaz sokak röportajında neler söyledi?" sorusu yanıt bulmadı. Bu sorunun yanıtının gelmemiş olması sosyal medyada da kullanıcılar tarafından çok kez paylaşıldı.

Yılmaz karakterinin ise verdiği yanıt "Günlük alalade şeyler."