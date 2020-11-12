Ezgi MOLA'nın "Biz GOP çocuğuyuz" İzlenme Rekorları Kırıyor

Ezgi Mola, “Kocan Kadar Konuş Diriliş” filminde ses getiren “GOP çocuğuz biz” repliği için klip çekti.

EZGİ Mola’nın “Kocan Kadar Konuş Diriliş” filminde Murat Yıldırım’a “Biz GOP çocuğuyuz lan, seviyorsan seviyorum de” diye bağırdığı sahne sosyal medyada büyük ses getirdi. Bunun üzerine filmin yapım şirketi BKM tarafından özel bir klip hazırlandı. Sahnede kullanılan sözlere müzik yapıldı. Klipte de filmin çekim arkası görüntüleri yer aldı. Bu klibin ardından Ezgi Mola da arkadaşlarıyla özel bir video hazırladı.

KLİP YAPILACAKSA KENDİMİ YAPARIZ

Olgu Baran Kubilay’ın yönettiği klipte ünlü oyuncu, Maslak Oto Sanayi’de kamera karşısına geçti. Mola, bu eğlenceli videoyu YouTube’daki kanalında takipçileriyle “Duydum ki BKM, Gop Çocuğu şarkımıza klip yapmış. Biz de arkadaşlarla eğlenirken, klip yapılacaksa kendimiz yaparız dedik” notuyla paylaştı. Klipte Mola, birbirinden komik dans figürleriyle dikkat çekti.

İlk filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola) ikinci filmde aşık olduğu Sinan’a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun’un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan’ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım’la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden? Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor. Şebnem Burcuoğlu’nun çok satan ikinci romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini yine Kıvanç Baruönü üstleniyor.

GOP Çocuğu Ne Demek?

Gaziosmanpaşa Çocuğu anlamına geliyor









Kaynak:Hürriyet-Sinem VURAL