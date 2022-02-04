Exxen Gibi Dizisi 2.Sezon 6.Bölüm şifresiz izle, tek part izle

Exxen'de geçtiğimiz sene yeni bölümleri ile başlayan Gibi dizisinin 2.sezonu nefesleri kesiyor. 2.sezon 6.bölüm nereden izlenir? İşte detaylar.

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Gibi 2.sezon 6.bölüm izle

Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinin 2.sezon 6.bölümünü resmi sitesinden hemen şimdi izleyebilirsiniz.

Gibi dizisinin 2.sezon 6.bölümü şimdi yayınlandı. Exxen'de izlemek için tıklayın!

Gibi Dizisi Oyuncuları

Feyyaz Yiğit – Yılmaz

Kıvanç Kılınç – İlkkan

Ahmet Kürşat Öçalan – Ersoy

Ozan Eflatunterin – Serhat

Arda Berç Dalıcı – Yalvaç

Ferda İşil – Asiye

Ömer Faruk Uluocak – Ünsal

Beşir Çakmak – Beşir