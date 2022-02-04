Exxen Gibi Dizisi 2.Sezon 6.Bölüm şifresiz izle, tek part izle
Exxen'de geçtiğimiz sene yeni bölümleri ile başlayan Gibi dizisinin 2.sezonu nefesleri kesiyor. 2.sezon 6.bölüm nereden izlenir? İşte detaylar.
Exxen'de geçtiğimiz sene yeni bölümleri ile başlayan Gibi dizisinin 2.sezonu nefesleri kesiyor. 2.sezon 6.bölüm nereden izlenir? İşte detaylar.
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Gibi 2.sezon 6.bölüm izle
Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinin 2.sezon 6.bölümünü resmi sitesinden hemen şimdi izleyebilirsiniz.
Gibi dizisinin 2.sezon 6.bölümü şimdi yayınlandı. Exxen'de izlemek için tıklayın!
Gibi Dizisi Oyuncuları
Feyyaz Yiğit – Yılmaz
Kıvanç Kılınç – İlkkan
Ahmet Kürşat Öçalan – Ersoy
Ozan Eflatunterin – Serhat
Arda Berç Dalıcı – Yalvaç
Ferda İşil – Asiye
Ömer Faruk Uluocak – Ünsal
Beşir Çakmak – Beşir