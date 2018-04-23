Eğitimci - Yazar Orakçı Ürgüp’ün konuğuydu

Orakçı Ürgüp Sinema salonunda okuyucularla buluşup onlarla söyleşide bulundu.

Söyleşiye Kaymakam Mehmet Maraşlı, eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Daire Amirleri, Öğretmenler, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldılar.

Söyleşi sonrasında Kaymakam ve eşi, Orakçı’ya plaket ve çiçek takdim ederek ilçeye geldikleri için teşekkür ettiler.

Orakçı da Ürgüp halkıyla buluşmalarına vesile oldukları için Kaymakama teşekkürlerini ilettiler. Program Orakçı'nın okurlarının kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)