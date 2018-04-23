Eğitimci - Yazar Orakçı Ürgüp’ün konuğuydu

Hayatın Anlamı Kitap Okuma Projesi kapsamında gerçekleşen Okur Yazar buluşmalarında Eğitimci Yazar Mustafa Orakçı Ürgüp ilçesine konuk oldu.

Eğitimci - Yazar Orakçı Ürgüp’ün konuğuydu
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Orakçı Ürgüp Sinema salonunda okuyucularla buluşup onlarla söyleşide bulundu.

Söyleşiye Kaymakam Mehmet Maraşlı, eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Daire Amirleri, Öğretmenler, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldılar.

Söyleşi sonrasında Kaymakam ve eşi, Orakçı’ya plaket ve çiçek takdim ederek ilçeye geldikleri için teşekkür ettiler.

Orakçı da Ürgüp halkıyla buluşmalarına vesile oldukları için Kaymakama teşekkürlerini ilettiler. Program Orakçı'nın okurlarının kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.   

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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