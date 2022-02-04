Ece Seçkin’den Korkutan Haber Geldi. Ünlü Sanatçının Sevenleri Yasa Boğuldu!

Koronavirüs hastalığı, dizi çekimlerinde ünlü oyuncuları etkilediği gibi sahnelerde boy gösteren sanatçıları da etkisi altına almaya başladı. Birçok ismin koronavirüs olduğunu açıkladığı son dönemde ünlü isimlerden korkutan haberler geliyor. Şimdiler de Tarkan’dan sonra Ece Seçkin’in de koronavirüs hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Hastalığını sosyal medya hesabı üzerinden yapan ünlü isim takiplerini yasa boğdu. Durumunun iyi olduğunu açıklayan ünlü sanatçı, apar topar tüm konserlerini iptal edip kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Sanatçının sevenleri, şimdiler de gelecek güzel haberleri dört gözle bekliyorlar.

Ece Seçkin Hastalığını ‘’Merhaba Covid-19’’ Notuyla Paylaştı!

Koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü isimlerin arasına Ece Seçkin’de katıldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderiyle tüm sevenlerini yasa boğdu. Seçkin, son yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını aktardı. Ünlü sanatçı, apar topar karantinaya girdi. Ayrıca Ece Seçkin, içinde su dolu bir bardakla poz verirken gönderisinin altına ‘’Merhaba Covid-19’’ notunu düştü.

‘’Negatife Dönene Kadar Evde Kalacağım.’’

Yaptığı paylaşımın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Ece Seçkin, ‘’Ben de elenenler arasında katıldım ama şu an durumum iyi sayılır. Hastalığı hafif atlattığımı söyleyebilirim. Aralık ayında geçirdiğim gribin yanından bile geçemiyor. Fakat karantina da kalmak zorundayım. Test sonucum negatife dönene kadar evdeyim. Hepinizi çok seviyorum.’’ İfadelerini kullandı. Seçkin’in takipçileri ise binlerce geçmiş olsun yorumu göndererek sevilen şarkıcıyı yalnız bırakmadı.