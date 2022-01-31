Ece Dizdar ve Hazal Kaya, Esra Erol’u Ağır Sözlerle Eleştirdi! ‘’Bunları Televizyonda Görmek İstemiyoruz’’

ATV ekranlarının fenomen programı Esra Erol’da da yaşanan bir olay, sosyal medya başta olmak üzere magazin gündeminde çok konuşuldu. Esra Erol, yüzünü göstermek istemeyen 18 yaşındaki bir kızı azarlamasıyla tepkileri üzerine topladı. Konuyla ilgili Ece Dizdar ve Hazal Kaya’dan çok sert tepkiler geldi.

Esra Erol’da programına katılan E.Y. sosyal medyaya damga vurdu. Esra Erol’un yüzünü görmek istemediği genç kızı azarlaması, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sunucuya ilk eleştiriler, oyuncu Merve Dizdar ve Hazal Kaya’dan geldi!

Merve Dizdar’dan Esra Erol’a Eleştiri Gecikmedi!

Oyuncu Merve Dizdar, Esra Erol’da programında yaşanan skandal olaydan sonra Twitter hesabı üzerinden kendi düşüncelerini paylaştı. Dizdar, ‘’Mide bulandırıcı bir olay. Bunları ekranlarda görmek ve normalleşmesini izlemek istemiyorum artık. İfşa olmak istemeyen bir kıza psikolojik şiddet, fail aklayıcılık, ifşa, bedenini korusaydın suçlamaları… Kısacası ne ararsan var. RTÜK, sen bu konularla ilgilen.’’ ifadelerini kullanarak sitem etti.

Bir Tepki de Ünlü Oyuncu Hazal Kaya’dan Geldi!

Esra Erol’a tepki gösteren ünlüler arasında Hazal Kaya’da yer aldı. Kaya, Twitter’da yaptığı paylaşımında, ‘’Kameraların önünde suratına suratına bağırdığın o küçük çocuğa söylediklerinin öldürülen bir kadına ‘Orada ne işi varmış?’ demekten ne farkı kaldı? Sen kimsin ki yayına çıkmak istemeyen ve ağır travma yaşadığı belli olan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?’’ notunu düştü.