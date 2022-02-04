Camdaki Kız Dizisinin Yeni Bölümü Yayınlandı! Sedat Hapse Girecek Mi? Nalan Hamile Olduğunu Sonunda Açıklıyor! İşte, Dizideki Son Gelişmeler!

Kanal D’nin fenomen yapımlarından olan Camdaki Kız dizisi, yayında olduğu günler izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Yeni fragmanı yayınlanan dizide sıcak gelişmeler de ortaya çıktı. Yeni bölümde Rafet Sedat’ ı eski bir tanıdığı olan Derviş’in yanına gönderiyor. Aile ise Rafet’in nasıl bir seçim yapacağını merakla bekliyor.

Sedat ise babasının tuhaf hallerinden dolayı tedirgin olmaya başlıyor. Fakat Nalan, Sedat’a çok önemli bir konuda açıklama yapıyor. Nalan, tutuklu yargılanma durumu olan Sedat’a hamile olduğunu itiraf ediyor. Nalan’ın ‘’Bizi bırakıp gidemezsin.’’ sözleri ise yeni bölüme damga vuracak gibi duruyor.

Usta Oyuncu Dizi Kadrosuna Dahil Oluyor!

Camdaki Kız dizisi, etkileyici hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine topluyor. Gelecek bölümde ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Turgay Tanülkü, dizi kadrosuna dahil oluyor. Usta oyuncu, geçmişte yaptığı işlerden pişmanlık duyan ve her şeyi bir kenara bırakıp kendi kabuğuna çekilen bir mafya babasına hayat vermeye hazırlanıyor.

Sedat Hapse Girecek Mi? Yeni Bölümde Şok Bir Gelişme Yaşanacak!

Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimali olduğunu öğrenen Nalan, aynı zamanda hamile olduğu haberini de alır. Rafet ise Sedat ile ilgili planı hayata geçirmek için eski bir dostundan yardım ister. Cavit’in intikam ateşiyle kurduğu planlar, Koroğlu ailesini günden güne zor bir durumun içerisine sokacaktır. Nalan ise hapse girme ihtimali olan Sedat’a hamile olduğunu itiraf eder. Şimdi gözler, Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde karşılaşılacak şok gelişmelere çevrilmiş durumda.