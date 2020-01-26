Berna Laçin Neden Twitter'da gündem oldu?

Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir , bekleyin görün hep aynı.

Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor.

E doğruları söylemişim, neye peki bu saldırı? Doğruları söylemeye mi? Her zamanki gibi yani!

Kış günü o evlere girilemeyecek uzmanların dediği , orda hasarlı binaların yenilemeleri yapılana kadar bu soğukta dışarda kalan ailelere- gidecek yakınları olmayanlara- evleri açmak bir çözüm olur mu acaba? Öyle aklıma geldi ama bilmem olur mu?

Troller pusuda bekliyor ya, bir şey dese de bir an evvel çarpıtacak yer bulsak diye!Nereye çekerseniz sizinle gelir,2 itirazım vardı , depremin 6.5’a revize edilerek indirilmesi ki 6.8 olarak kabul edildi. Kızılay’ın anında SMS ile para istemesi,hata olduğu anlaşıldı,geri çekildi

Eh be artık! Pes! Artık bir “gazete”nin de trollüğünün haddi hesabı olsun Ya! Pes! Yalan yuva yapmışsa zihniyete, artık hep istediği gibi anlayacak her şeyi ! Ayrıca n’oldu 6.8 olarak kabul edildi. Revize edildiği gibi 6.5 değil! Gerçek ortaya çıkar! Boşa kasmayın !

I Malatya’da enkaz altında kimse yok, Elazığ’da 30 kişi şu an” dedi Bakan Soylu şimdi, inşallah hepsinin iyi haberlerini alalım tez vakitte . Kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin Allah çok zor çok, gece , soğuk ... İyi haberlerini bekliyoruz

Kötülük neresinde! Haklı çıkmamda mı!İlte dünyanın her yerinden ölçümler geldi! Halkın yanlış bilgilerle kandırılmasına vicdanı razı gelenlerin iyilik anlayışından Allah hepimizi korusun! Hamaset depremden korumuyor!

Hasar tespitleri yapılsın, Van Depremi’nde olduğu gibi Twitter’dan tırlar dolusu yardım malzemesi toplarız.O zaman hem bireysel hem özel sektör, malzeme toplama konusunda çok iyi organize olmuştuk,hatırlayanlarınız çoktur. Bu gece“Allah yardımcı olsun” demekten başka çaremiz yok

Trolleseniz n’olur!Siz istediğiniz kadar kapamaya çalışın, dünya yine de dönüyor , deprem başımızda keskin bıçak gibi sallanıyor! Gerçekler ortada ! Ülke deprem kuşağında ve hiçbir önlem alınmadı bunca senedir! 21 yıllık deprem vergileri nerde o da bilinmiyor!Şeffaf olsun,bilelim

Kızılay Başkanı, attığı SMS ile yardım istediği twitti sildi ! Çünkü yanlıştı ve yanlış olduğu da remen kabul edilmiş oldu . Elbette resmî kişilerce yapılmış resmî açıklamaları sadece silmekle olmaz bir açıklama gerekir!

Ah be troller beni TT yapmak için gösterdiğiniz gayreti Prof.Naci Güngör’ün söylediklerini yaymak için gösterseniz keşke de ülkede deprem için bilinç artsa önlemler alınsa

Sabah 7.30 itibari ile 5 kadın sağ kurtarılmış.Bütün gece dualarla beklediğimiz Dişli Ailesi de çıkarılmış. 6 Aylık hamile anne ve baba sağ,çok acı haber , 12 yaşındaki çocukları Miraç kurtarılamamış. Şimdi de 4 kişilik Çelik ailesi için kurtarma çalışmaları yapılıyor