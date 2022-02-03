2 Şubat 2022 Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı! Kuruluş Osman Mı Survivor All Star Mı? Zirve Yarışında Galip Kim? Acun Çıldırdı..

2 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yine birbirinden özel ve iyi yapımlar yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta zirvede kim yer aldı?

Magazin 03.02.2022, 12:23
2 Şubat 2022 Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı! Kuruluş Osman Mı Survivor All Star Mı? Zirve Yarışında Galip Kim? Acun Çıldırdı..

Haftanın her günü medya takip araçlarından ölçülen reyting sonuçları bu haftada açıklandı. 2 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyon ekranlarında ki reyting sonuçları açıklandı. Gelen bu açıklamalar doğrultusunda ise yapımların sıralamaları paylaşıldı. Peki 2 Şubat 2022 Çarşamba reyting sonuçları nasıl? Zirvede kim yer aldı? Kuruluş Osman mı Survivor All Star mı? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor...

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SADAKATSIZ KANAL D
6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
9 ATV ANA HABER ATV
10 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SADAKATSIZ KANAL D
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV
2 SURVIVOR ALL STAR TV8
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SADAKATSIZ KANAL D
5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
6 ESRA EROL'DA ATV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D
9 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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