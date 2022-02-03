2 Şubat 2022 Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı! Kuruluş Osman Mı Survivor All Star Mı? Zirve Yarışında Galip Kim? Acun Çıldırdı..

Haftanın her günü medya takip araçlarından ölçülen reyting sonuçları bu haftada açıklandı. 2 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyon ekranlarında ki reyting sonuçları açıklandı. Gelen bu açıklamalar doğrultusunda ise yapımların sıralamaları paylaşıldı. Peki 2 Şubat 2022 Çarşamba reyting sonuçları nasıl? Zirvede kim yer aldı? Kuruluş Osman mı Survivor All Star mı? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor...
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|3
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|5
|SADAKATSIZ
|KANAL D
|6
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|8
|SADAKATSIZ (OZET)
|KANAL D
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|10
|SURVIVOR ALL STAR OZET
|TV8
AB İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|3
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|4
|SADAKATSIZ
|KANAL D
|5
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|6
|SADAKATSIZ (OZET)
|KANAL D
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|8
|ESRA EROL'DA
|ATV
|9
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|10
|SURVIVOR ALL STAR OZET
|TV8
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|SURVIVOR ALL STAR
|TV8
|3
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|4
|SADAKATSIZ
|KANAL D
|5
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|6
|ESRA EROL'DA
|ATV
|7
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|8
|SADAKATSIZ (OZET)
|KANAL D
|9
|SURVIVOR ALL STAR OZET
|TV8
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D