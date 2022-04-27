Liposuction, deri altı yağının ince (2,3 mm) kanüller kullanılarak vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Bu nedenle yağ fazlalığına bağlı bölgesel vücut deformitelerini tedavi etmeyi amaçlar.

Liposuction inatçı yağlanmalara kısa sürede çözüm üretir. Tek başına egzersiz yapmak veya diyet yapmak karın bölgesini eski haline getirmek için yeterli olmayabilir. Liposuction ile bu sorun tek bir işlemde çözülür. Beraberinde yapılan estetik bir karın germe ile karın bölgesindeki gevşek ve sarkık cilt kaldırılarak fazla yağlar alınır ve karın düzleştirilir.

Liposuction Kimlere Uygulanır?

Liposuction, uygun beslenme, egzersiz ve yaşam tarzına rağmen istenmeyen yerlerde aşırı yağlanma olan kişiler için uygun bir tedavidir. Şimdilik liposuctionın bir kilo verme yöntemi olmadığını bilmek önemlidir. Karın, bel, kalça gibi bölgesel yağ dokusu fazlalığı olan kişilerin vücut hatlarını düzeltmek için kullanılır.

Liposuction herkese uygulanabilse de öncesinde hastanın çok detaylı muayene edilmesi gerekir. Ayrıca hastayı sonuç hakkında mümkün olduğunca doğru bilgilendirmek önemlidir. Başta da belirttiğimiz gibi bilmelisiniz ki bu operasyon kilo verme yöntemi değil, vücudu şekillendirmeye yöneliktir. Örneğin karın veya uyluk bölgesinde deri altı dokusu gevşek ve çok yumuşak olan hastalarda, gerekli sıkılığın liposuction ile sağlanamayacağı konusunda hasta bilgilendirilmelidir. Diğer bazı durumlarda ise tek başına liposuction yeterli olmayabilir.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Klasik uygulamaya ek olarak, kanama ve ağrı riskinin önemli ölçüde düşük olduğu lazer ve vaser işlemleri kullanılarak liposuction ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Lazerler ışıkla yağ yakabilirken, vaserler ultrason ve ses dalgaları ile yağ yakar. Her iki uygulamada da amaç ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırmaktır. Lazer ve Vaser yöntemleri özellikle erkeklerde karın ve göğüs bölgesi liposuctionında oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedir.

J-Plasma Nasıl Yapılır?

J- Plasma, diğer RF enerjilerinin ürettiği ısıdan farklı olarak, cilt altındaki sıcaklığı 42 dereceden 85 dereceye kadar hızla yükseltir ve cilt yüzeyine zarar vermez. J-Plasma hariç cilt yüzeyinde bu sıcaklığa ulaşabilen herhangi bir cihaz, cilt yanıkları ve doku ölümü riski taşıdığı için güvenli değildir.

Cilt germe ve doku sıkılaştırma işlemlerinde, ekipmanın oluşturduğu iç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı ne kadar büyük olursa, etki de o kadar büyük olur.

J- Plasma olmayan cihazlar için değer aralığı 15-25 derece iken, plazma için bu aralık 45 derecedir. Bu, j-plazmanın diğer teknolojilere kıyasla çok verimli ve güvenli olduğu anlamına gelir. J- Plazmada deri altı dokusundaki sıcaklık hızla yükselir ve hızla soğur. Bu, lifli septum ağının maksimum düzeyde sıkışmasını, ancak cilt yüzeyindeki selülitin kaybolmasını sağlar.

J-Plasma Neden Yapılır?

Ameliyatsız bir yöntem olan j plasma Yüz, vücut ve cilt bölgelerine uygulanabilir. Günümüzde lazer ve radyo frekans yöntemleri cerrahi yöntemlere tercih edilmektedir. J-Plazma teknolojisi uzmanlar tarafından devrim niteliğinde bir uygulama olarak görülüyor.

Deri altındaki plazma çok kısa sürede yüksek sıcaklığa ulaştığı için deri altındaki bağ dokusunda keskin ve maksimum bir kasılma meydana gelir. Sonuç olarak j-plazmanın uygulanan doku üzerindeki sıkılaştırıcı ve pürüzsüzleştirici etkisi ile cilt mükemmel hale gelir.

J-Plasma Avantajları Nelerdir?

J-Plasmanın çeşitli avantajları vardır Ameliyatsız bir yöntem olduğu için uygundur ve iyileşme süresi kısadır.

· Kanama veya enfeksiyon gibi herhangi bir risk faktörü taşımaz.

· Uygulama öncesi ve sonrası görünümde büyük fark vardır.

· Hızlı sonuçlar alınır.

· Özellikle vücut şekillendirme için kullanılan j-plazma kullanırken minimal bir cilt kesisi gereklidir.

· Doğal sonuçlara yol açar.

J-Plasma yöntemi her yaştan kişiye ve yetişkin cilt tipine uygulanabilmesi, son derece güvenilir olması ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle son zamanlarda en çok kullanılan gençleştirme yöntemlerinden biridir. Ancak bu alanda deneyimli doktorlar tarafından kullanılması gerektiğini unutmamalıyız.

Karın Germe Nasıl Yapılır?

Estetik karın germede kullanılacak tekniğe karar vermek önemlidir. Uzman, muayene ve röntgen yardımıyla hastanın ayrıntılı bir analizini yapar. Estetik karın germe ameliyatında sezaryen denilen bölgeden yanlara doğru bir çizgi çekilir ve bu hat boyunca göbek bölgesindeki gevşek ve çatlak deri çıkarılır. Göbek deliğinin üstündeki deri aşağı çekilir. Bu karın sarkmasını ortadan kaldırır. Zayıf karın kasları fırfırlı dikişlerle sıkılır. Sonuç olarak, karnın eski sertliği geri gelir.

Bu işlemlerden sonra üst kısımdaki deri iyice geri çekilir ve gerilir. Göbek yeni yerine yerleştirilir, dikilir ve sabitlenir. İşlem sırasında istenmeyen kan ve içeride biriken şişliği gidermek için ameliyat bölgesine bir dren yerleştirilir. B

u tüpler yaradan kan ve sıvıyı çıkarmak için kullanılabilir. Karın germe ameliyatları genellikle genel anestezi altında yapılır. Mini karın germe ameliyatlarında da lokal anestezik kullanılır. Ancak lokal anestezide germe ve çekme işlemlerine dikkat edilmesi önerilmez çünkü bu durum hastada ağrı hissetmese bile hassasiyete neden olabilir.

Karın Germe Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Karın germe ameliyatı sonrası iyileşme süresi, karın germe sonrası işlemlere ve kullanılan tekniğe bağlıdır. Ancak hastalar genellikle hastanede bir veya iki gün sonra taburcu edilir. Ameliyat sonrası karın ameliyatından ve dikişlerden ağrı olması normaldir. Ancak ameliyattan 2 gün sonra banyo yapılması önerilir. Yaklaşık 10 hafta sonra işinize dönebilirsiniz.

Karın Germe Yöntemleri Nelerdir?

Genel olarak karmaşık bir karın germe ameliyatının 2-4 saat içerisinde tamamlanması beklenir. Mini karın germede bu süre yaklaşık 1-2 saattir. Genel karın germe ameliyatında iki kalça kemiği arasında kasık bölgesi üzerinden bir kesi yapılır.

Göbeğin diğer dokularla bağlantısını kesmek için ikinci bir kesi yapılır. Mini karın germe ameliyatı ile göbek deliği pozisyonu değişmezken, genel karın germe ile göbek deliği pozisyonu değişebilir. Deri dokusu her taraftan kaburgalara doğru gerilir ve alttaki kasları tanımlamak için geniş bir alan sabit pozisyonundan kaldırılır. Ortaya çıkan karın kasları ortada bir araya getirilir ve yeni oluşan durumda dikişlerle sabitlenir.

Karın Germe Fiyatları

Karın germe ameliyatının fiyatı, hastaya yapılan işlemin türüne bağlıdır.