Lazer epilasyon işlemleri teknolojinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan ve kalıcı olmasından dolayı sıklıkla tercih edilen yöntemlerin başında gelir.

Lazer epilasyon işlemleri teknolojinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan ve kalıcı olmasından dolayı sıklıkla tercih edilen yöntemlerin başında gelir. Kadın veya erkek fark etmeksizin istenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyen herkes yaptırabilir. Sağlık açısından herhangi bir zararı bulunmayan lazer epilasyon işlemleri, uzman kişiler ve doğru yöntemler kullanıldığı takdirde oldukça iyi sonuçlar verir. Lazer epilasyon işlemleri ile tüylere değil kıl köklerine doğrudan müdahale edilir.

Tıbbi ve estetik cerrahi de kullanılan lazer epilasyon, cihazdan çıkan ışınların uyarılması ile oluşan ışık demeti sayesinde kıl köklerini yok eder. Vücudun tüm bölgelerine uygulanan lazer epilasyon, ilk uygulamadan önce ortalama tüylere 15 gün dokunmamış olmak gerekir. Lazer epilasyon işlemlerinin tamamlanması kişinin cilt tipine, tüy sıklığına ve ten rengine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Lazer Epilasyon Nasıl Yapılır?

Teknolojinin imkânları dâhilinde üretilen lazer epilasyon cihazları, ucunda bulunan başlığı sayesinde cilde ışınlar atar ve ciltte tarama işlemi gerçekleştirir. Kişinin cildine ulaşım sağlayan ışınlar tüylere doğrudan etki ederek kıl kökünün kısa süre içerisinde tahriş olmasına neden olur. Kıl köklerinin içerisinde yer alan hücrelerin bu şekilde zarar görmesi, işlem yapılan bölgede bulunan tüylerden kalıcı olarak yok olmasını sağlar.

Lazer Epilasyon Kimler İçin Uygundur?

Lazer epilasyon işlemleri için seçilecek olan zaman, kişinin ilk adet tarihine göre belirlenir. Genellikle kadınlarda yapılacak olan lazer epilasyon işlemleri için kişinin ortalama 2 yıl düzenli adet görmesi gerekir. Lazer epilasyon işlemleri hem erkek hem de kadınlar için uygundur. Lazer epilasyon işlemlerine başlamak için uygun görülen yaş aralığı ise 16-17 olarak belirlenmiştir.



Lazer Epilasyon Hangi Bölgelere Uygulanır?

Lazer epilasyon doğru cihaz ve teknikler kullanılarak yapıldığı sürece vücut genelinin tamamına yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Lazer epilasyon işlemleri kişiler tarafından genellikle koltuk altı, bikini, genital bölge, bacak, kol, göğüs, sırt ve ense bölgeleri için tercih edilir.



Lazer Epilasyon Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Tüm estetik müdahalelerde olduğu gibi lazer epilasyon sonrasında da mutlaka dikkat edilmesi gereken detaylar vardır. Bu anlamda lazer epilasyon işlemleri sonrasında işlem yapılan bölge güneşten uzak tutulmalı, işlemin yapıldığı bölgede çıkan tüylere müdahale edilmemeli ve işlemin yapıldığı bölge terletilmemelidir.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Lazer epilasyon işlemlerinin avantajlı olması birçok kişi tarafından fiyatları hakkında da yapılan araştırmaları artırmıştır. Lazer epilasyon işlem fiyatları işlemi yapacak kurum, uygulanan teknik ve kullanılan cihaza bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kirpik Lifting Nedir?

Kişilerde bulunan seyrek ve hacimsiz kirpiklerin daha iyi bir görünüme sahip olması için kirpik lifting işlemleri tercih edilir. Kirpiklerin daha uzun ve güzel görünüme kavuşması için yapılan bu işlemde, kesinlikle kimyasal madde kullanımı yapılmaz.

Kirpik Lifting Nasıl Uygulanır?

Kirpik lifting uygulama tekniği kişinin kirpik uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Kirpikler üzerine yapıştırılan pedler, kirpiklerin tek tek ayrılarak kıvırılması için yardımcı olur. Kirpik lifting paket kapsamında yapılan keratin işlemleri ile işlem başarı ile sonuçlanır.

Kimler Bunu Tercih Edebilir?

Gözlerinde problem olan ve özel kullandığı ilaçlar dolayısı ile kirpiklerinde dökülme yaşayan kişiler dışında herkese kirpik lifting işlemi sağlanabiliyor.

Neden Lifting Uygulaması Yaptırmalısınız?

Uzman kişiler ve akıllı cihazlar ile yapılan kirpik lifting uygulaması, cansız kalan kirpikleri ilk günkü görünümüne kavuşturduğundan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Kirpik Lifting Uygulamasının Faydaları Nelerdir?

Kirpik lifting işlemleri kirpiklerin belirli bir süre uzun ve hacimli kalmasını sağlar. Hijyenik ortamlarda yapılan bu işlemlerin sağlığa herhangi bir zararı yoktur.

Nail Art Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda özellikle sosyal medyalarda sıklıkla rastlanılan nail art işlemleri, tırnak süsleme işlemleridir. Noktalama kalemleri aracılığı ile yapılan bu işlem, tırnakların güzel görünmesini sağlar.



Nail Art Kimlere Uygulanır?

Nail art işlemleri kadınların tırnaklarında estetiksel bir görümüme sahip olması için yapılan işlemlerdir. Oldukça ilginç tasarımlarla yapılan bu işlemler kadınların kullanımı için uygundur.



Nail Art Modelleri Nelerdir?

Nail art modelleri işlemi yapacak olan kuruma göre farklılık gösterir. Son zamanlarda parlak modeller dikkat çekiyor.

Nail Art Fiyatları

Nail art işlem fiyatları işlemi yapacak olan kurum, kişinin seçimi olan modele göre değişiklik gösterir. Bu neden ile nail art işlemi öncesinde araştırma yapmak gerekir.