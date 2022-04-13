Atv yayınında merak ediliyor Atv kanalında bugün neler var? Kuruluş Osman Yeni Bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Tüm detaylar haber50 dizi haberlerinde
atv ekranlarında yer alan tarih dizilerinin açık ara önde dizisi Kuruluş Osman bu akşam da her çarşamba gibi atv ekranlarında olacak. saat 20.00 da başlayacak olan dizinin öncelikle geçen haftadan özeti yer alacak. Saat 21.00 gibi başlaması beklenilen yeni bölüm yayın akışına göre 23.45 e kadar devam edecek.
İŞTE YENİ BÖLÜMDEN AYRINTILAR
"Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız! Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!"
Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem
Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?
Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus
Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?
Devlet olma vakti
Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?
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20: 00 Kuruluş Osman 90.Bölüm
00: 20 Hakim 2.Bölüm
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