Kuruluş Osman 83.Bölüm Özeti

“Bu topraklar bizimdir! Dostane olana yurt! Düşmanlık edene ise mezar olacaktır! Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?

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'Kuruluş Osman' reytinglerde açık ara zirvede

Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey’den hesap sordu Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 82'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Moğollara karşı Bizans imparatoru ile anlaşma sağlayan Osman Bey, ağabey Gündüz Bey'den hesap sordu!

#AşkımVatanımdır etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisiydi.Kuruluş Osman 82. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,47 izlenme oranı ve %28,50 izlenme payı, AB'de %10,11 izlenme oranı ve %24,27 izlenme payı20+ABC1'de %12,68 izlenme oranı ve %28,01 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.Tekfur Nikola'nın canını bağışlayan ve Moğol tehlikesine karşı uyaran Osman Bey, Nikola'yı birlikte hareket etmeye ve imparatorla görüşmek üzere İznik'e gitmeye ikna etti.

Geyhatu emrine verilen Moğol ordusu sayesinde bölgenin hakimi olmayı planlarken, Osman Bey bu ordunun öncü kuvvetlerini yok ederek stratejik avantaj sağladı. Geyhatu, Gündüz Bey'den Kayı alplerinin de ordusuna katılmasını isterken, Nikola ile birlikte İznik Kalesi'ne giden Osman Bey, elindeki istihbaratı açıklayarak Bizans İmparatoru Andronikos'u etkiledi. İmparator Moğol tehlikesine karşı Osman Bey'le anlaşmayı kabul ederken, Kayı hatunları ise oba için tehlike arz eden Julia'yı saf dışı bıraktı.Oyununu kuran Osman Bey, Geyhatu'yla buluşmaya giden Gündüz Bey'in karşısına çıktı.

Osman Bey'in sözleriyle pişmanlık yaşayan Gündüz Bey hatasını anladı, Osman Bey ise yay kirişini ağabeyinin boğazına doladı… Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.