Kuruluş Osman Bugün Var mı, Yok mu? İşte 26 Ocak Atv Yayın Akışı

Gündem 26.01.2022, 14:20
Kuruluş Osman Bugün Var mı, Yok mu? İşte 26 Ocak Atv Yayın Akışı
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Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir.

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