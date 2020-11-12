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Kuran'da "Aile Reisinin Sorumluluğu" ile ilgili ayetler

Halkına namazı ve zekâtı emrederdi; Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi. Meryem : 55

Kuran-ı Kerim 12.11.2020, 09:09 12.11.2020, 09:10
Kuran'da "Aile Reisinin Sorumluluğu" ile ilgili ayetler
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Halkına namazı ve zekâtı emrederdi; Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.

Meryem : 55

Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takvâ iledir.

Tâhâ : 132

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

Tahrîm : 6

Kaynak: Diyanet.gov.tr
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