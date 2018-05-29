Zihinsel engelli öğrencilerden fotoğraf sergisi

ANKARA (AA) - Başkentte, zihinsel engelli öğrencilerin vizöründen yansıyan fotoğrafların yer aldığı "Bu fotoğrafları BEN çektim" sergisi açıldı.

Zihinsel engelli 16 öğrencinin, Eymir Gölü çevresinde çektiği 34 fotoğrafın yer aldığı sergi, Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde izlenime sunuldu.

Serginin açılışı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Ramazan Barın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Yurtçu, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, Gölbaşı Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Tolga Andaç, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Celil Güngör, açılışta yaptığı konuşmada, özel öğrencilere yönelik sanat faaliyetlerinin her sene tekrarlanmasını temenni ederek, Öğrencilerin kendilerine yol açacak bir yeteneğe sahip olmalarının önemli olduğunu söyledi. Güngör, serginin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Zihinsel engelli öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi de veren Ayşe ve Levent Açıkgöz çiftinin yönetmenliğini yaptığı "Bu fotoğrafları BEN çektim" projesinin tanıtım filmi de gösterildi.

Sergi, 7-10 Haziran'da da Podium AVM'de başkentlilerin ilgisine sunulacak.