Zara'da kır gezisi düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, kır gezisi düzenlendi.

Ütükyurdu Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği tarafından Ütükyurdu köyü etkinlik alanında düzenlenen kır gezisinde, köy seyirlik oyunları ile yöresel kıyafetlerle kağnı arabası geçişi ilgi çekti.

Köy sakinlerinden Mürsel Yıldırım, "Geçmişte yük taşıdığımız ve tarla işlerinde kullandığımız kağnı arabaları günümüzde artık kullanılmıyor. Ahırda bulunan ve geçmişte kullandığımız kağnı arabasını hiç görmeyenlere göstermek, bilenlere de eski köy yaşamını hatırlatmak istedik." dedi.

Programın son kısmında ise ağalık seçimi yapıldı. Yapılan açık artırma sonucunda 16 kişi arasında 14 bin lira ile en yüksek teklifi veren köy muhtarı Ayhan Macit ağa seçildi.

Bu arada üç yıl üst üste köy ağalık görevini yerine getiren Zeliha Polat'a altın kemer takıldı.