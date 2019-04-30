"Yunus Emre Oratoryosu" Eskişehir'de sahnelenecek

ESKİŞEHİR (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek "Opera Bale Günleri", Yunus Emre Oratoryosu ile başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Mayıs Cuma günü, 13. yüzyılda yaşayan ünlü halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerden bazıları kullanılarak 1943 yılında Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen Yunus Emre Oratoryosu, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda Opera Bale Günleri'nin gala konseri olarak sanatseverlerle buluşacak.

Şefliğini Serdar Yalçın'ın yapacağı İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından sahnelenecek Yunus Emre Oratoryosu'na Hüseyin Likos, Özgecan Gençer, Gökhan Ürben ve Deniz Likos da konuk solist olarak katılacak.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak konserin biletleri gişelerden ve www.biletinial.com üzerinden satış sunuldu.