Yunak'ta Türkmen şöleni

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde, 3. Turguteli Alaş, Toyga ve Kültür Şöleni yapıldı.

Turgutoğulları Türkmenleri, Yunak ilçesi Turgut Mahallesi'nde düzenlenen şölende buluştu.

Turgut ve Çevre Köyleri Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği (TURÇEVDER) tarafından program, Türkmen kültürünü araştırmak, yaşatmak ve geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tertip edildi.

Türkmen şöleni, Rize, İzmir ve Ankara gibi Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 3 bin Turgutoğulları Türkmeni'ni bir araya getirdi.

Şölende konuşan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Erdem, şöyle devam etti:

"Halkımızı kaynaştıran, birlik ve kardeşliğin pekiştiği Türkmen şölenimiz değerli halkımızın katılımıyla yapılmaktadır. İnşallah şölen bundan sonra da aynı coşku ve sevgiyle yapılmaya devam edecektir. Geçmişimizle ne kadar övünsek az. Bizler öz kültürümüzü yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba sarf etmeliyiz. Bu tür şölenler de bizlere geçmişimizi anımsatmakta, birlik ve beraberliklerimizi pekiştirmektedir."

TURÇEVDER Başkanı Ufuk Turgut Koç da şölenin Turgutoğulları Türkmenlerini bir araya getirdiğini belirtti.

Daha sonra Akşehir Belediyesi mehter takımının şölen alınında yürümesi ve tören geçisi yapması büyük alkış aldı.

Şölene, İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akaya, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru ve çok sayıda davetli katıldı.