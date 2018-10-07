Yozgat’ta trafik kazası: 6 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



İbrahim Demir (32) yönetimindeki 66 AAD 008 plakalı otomobil, E-88 karayolu üzerinde Mirahor köyü yolundan aniden yola çıkan Alper Şahanoğlu yönetimindeki (39) 66 SB 274 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Alper Şahanoğlu ile araçta bulunan aynı aileden Utku Tuğra, Yiğit Kayra, Rahime ve Yağmur Şima Şahanoğlu ile diğer araçtaki Abdullah Demir yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis Ambulansı ile Sorgun Devlet Hastanesin'e kaldırılırken, durumları ağır olan Abdullah Demir ve Utku Tuğra Şahanoğlu Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.



