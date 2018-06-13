Yozgat'ta trafik kazaları: 10 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde devrilen 2 otomobildeki 10 kişi yaralandı.
Yerköy ilçesinde Ahmet Sağlık idaresindeki 34 DKF 02 plakalı kamyonet, Yozgat-Ankara karayolu Terzili köyü yol ayrımında devrildi.
Yaralanan sürücü ile Sultan Sağlık, Yusuf Sağlık ve Cemahinur Görtekin, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sorgun ilçesinde ise Adem Uslu (27) yönetimindeki 66 HB 842 plakalı otomobil, Burunören köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan annesi Şemsinur (50), Ferhat (41), Mustafa (17), İbrahim (16) ve Şemsi Uslu (9), Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.