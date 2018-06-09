Yozgat POMEM öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi

YOZGAT (AA) - Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören 21. dönem öğrencilerinin sahnelediği "21 Kere Maşallah " isimli tiyatro beğeni topladı.



POMEM Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda öğrenciler, eğitim süresince yaşadıkları anılarını hem eğlenceli, hem de düşündürücü bir dille izleyicilere aktardı.

Öğrencilerin oynadığı FETÖ Terör Örgütü üyelerinin düzenlediği 15 Temmuz darbe girişimi ve Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi sahnesi duygulu anlar yaşattı.



Tiyatroyu izleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, POMEM'in bütün faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve öğrencilerin çok iyi eğitim aldığını söyledi.

Son sahneye kadar her şeyin norma olduğunu ve son sahnede üzüldüklerini anlatan Yurtnaç, "Bu üzüldüğümüzü hayat boyu unutmamamız lazım. Eğer 15 Temmuz'da yaşananları unutursak, bu şehitler bizden hesabını sorar. Şehitlerimizi hiç bir zaman unutmuyoruz. Ancak hayat devam ediyor. Bu ülke devam ediyor. Ülkemizin varlığı ilelebet devam edecek." dedi.

Polis teşkilatının yenilendiğini, eski sistemden yeni bir sisteme doğru gidildiğini aktaran Yurtnaç, "4 yıllık fakülteler ve 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları da artık polisliğe davet ediliyor. Bu meslek açısından bir zenginliktir. Empati yapmayı bilen, yani, başkasının yerine kendisini koyan bir toplumu oluşturmak zorundayız. Bunu oluşturursak iyi bir vatandaş oluruz, iyi bir kamu görevlisi oluruz. İyi bir insan profili çizeriz." ifadelerini kullandı.

Yurtnaç, Yozgat POMEM'deki eğitimin çok kaliteli oluğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görevimizi yaparken de hizmet ettiğiniz insanların anneniz, babanız, kardeşiniz, olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Zira unutursanız, artık şabloncu, şekilci bir memur anlayışına gidersiniz ki işte Cumhurbaşkanımızın 'bürokratik oligarşi' dediği, gözlerini yuman, sadece vazifesini yapan, hissetmeyen, heyecan duymayan ve yıkılıp giden bir nesil ile karşı karşıya kalırız. Biz böyle bir nesli asla istemiyoruz. Sizler bu vatana hizmet eden güzel insanlar olacaksınız. Ben polis okulu müdürümüzü ve ekibini kutluyorum. Bu tür sanatsal çalışmalar yapmaları da sizlerin duygusal zekanızı açıyor. Bu da karşınızdaki toplumu anlamanız demektir. Polis deyince asık suratlı insanlar değil, güler yüzlü, vazifesini iyi yapan, ülkesine, milletine sarılan insanlar demektir."

POMEM Müdürü Şaban Kütüküğlu da öğrencilerin eğitim süreci boyunca gece gündüz demeden çalışmaları sonucunda güzel çalışma çıkardıklarını belirtti.

Kütükoğlu, yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihi bir özelliğinin de sanatı sevmek ve onda yükselmek olduğunu ifade ederek, "Bu anlayış çerçevesinde polislik eğitimlerimizin yanı sıra sanatsal etkinliklere de ağırlık vererek, sizlerin gelişimini ve mesleğe olan katkılarını geliştirme çabası içinde olduk. Sizler milletimizin adına, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için eğitim alıyorsunuz. Görevinizin sorumluğunu, üniformanın duruşunu ve kişiliğinizi ve aynı zamanda görevin ahlakını kişiliğinizle bütünleştirerek millete hizmet edeceksiniz. Sizler POMEM'de her alanda donanımlı eğitim aldınız. Polislik eğitimlerin yanı sıra yapmış olduğunuz sanatsal etkinlikler sayesinde geleceğin Türk polisi olan sizlerin gelişimini ve mesleğe olan katkılarını arttıracaktır. Güvenliğimizin garantisi olan sizleri kutluyorum." diye konuştu.

Tiyatro oyununun ardından oyunculara teşekkür belgesi verildi.



Oyunu Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet personeli ve öğrenciler izledi.



















