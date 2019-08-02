Yozgat 20. Uluslararası Sürmeli Festivali başladı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, festivallerin insanları bir araya getiren, şehirleri, ilçeleri ve beldeleri hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtan organizasyonlar olduğunu hatırlattı.

Başer, festivalin uluslararası boyut kazandığını ifade ederek, "Belediye başkanımızın ilk festivali olduğu için önümüzdeki dönemlerde bundaki eksiklerimizi de gidermek suretiyle Yozgat'ın şanına yaraşır bir festivali hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Bu festivalde sadece müzik yok, şairler var, sanatçılar var, ressamlar, ozanlar var, yemek kültürümüz var. Dolayısıyla bu festivalde şiir var, kültür 0var, edebiyat var, sanat var, sosyal ve kültürel alanlarda Yozgat'a değer katar ne varsa festivalde var." dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de festivallerin birlikte olma, gelenek görenekleri birlikte yaşayıp kaynaşma açısından önemine işaret etti.

Keven, "Festivalleri yalnız eğlence boyutu ile ele almak yanlış. Diliyorum ve istiyorum 20. Sürmeli Festivali bundan sonra 20. Sürmeli Kültür ve Sanat Festivali olsun." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de festivalin hayırlı olmasını diledi.

Festivalleri, birlik, beraberlik ve bütünlüğün simgesi olarak nitelendiren Köse, "İlk festivalden bugüne emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi bozmaz. Üç gün sürecek, özellikle akşamları da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek etkinliklerle festivalimize devam edeceğiz. Festivalimiz tüm halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürcistan ve Azerbaycan halk dansları topluluğu gösteri sundu.

Törene, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Salih Sezik ve vatandaşlar katıldı.