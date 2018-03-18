NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Cemal Kutlar ve Ceren Asma çifti, 600 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan yer altı şehrinde nikah kıydırdı.

Çiçeği burnunda çifti yalnız bırakmayan yakınları ve dostları, hem yer altı şehrini inceledi hem de çiftin en mutlu gününe şahitlik etti.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, çiftin nikah şahidi oldu.

Göktürk ve Gizligider, aile cüzdanını gelin Ceren Asma Kutlar'a verdi. Çift ve davetliler, fotoğraf çektirerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.

Gelin Ceren Asma Kutlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, unutulmaz bir nikah töreninde bir araya geldiklerini söyledi.

Dünyanın en büyük yer altı şehrinde nikahlarının kıyılmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Kutlar, "Çok mutluyum, farklı bir duygu. Böyle bir yerde nikahımın olmasını beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Damat Cemal Kutlar da nişanlısına sürpriz yapmak istediğini ifade ederek, "Böyle bir mekanda yapılan nikahın unutulmaz olacağını düşündük ve burada nikah yaptırmak istedik. Bu yörenin insanı olduğum için böyle güzel bir yerde nikah kıydırmak bizim için bir ayrıcalık oldu. Gerekli yerlerden izin aldıktan sonra Allah'a şükür nikahımızı kıydık. Çok mutluyum." dedi.