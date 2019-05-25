YENİMEK kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'na (YENİMEK) katılan kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilediği geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezindeki açılışa, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, "Yenimahalle'nin 20 noktasında, 110 branşta, 300 öğretmenle 20 bin kursiyerimize eğitim veren YENİMEK'in sergisindeyiz. Kurslarımıza katılarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan, meslek edinen tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. YENİMEK sadece hobi kursları değil, aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birliği beraberliği ve geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor." dedi.

Konuşmanın ardından Yaşar, açılış kurdelesini kesti ve kursiyerleri tek tek tebrik ederek ürünleri inceledi.

Kursiyerler, yatak takımı, çarşaf, masa örtüsü, eski pantolon, gömlek, kot, şeker çuvalı, kanaviçe, aplik kumaş, tel kırma ve İran kumaşından geri dönüşümle yaptıkları kıyafetleri giyerek defile yaptı.

Heykel, resim, tel kırma, takı tasarım, makine nakışı, mefruşat, rölyef, 3 boyutlu resim, ahşap boyama, seramik, sabun tasarımı gibi el emeği ürünlerden oluşan serginin 26 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.