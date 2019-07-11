Yenimahalle'de kitap fuarı

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyesi, kitapseverleri Batıkent Meydan AVM'de açılacak kitap fuarında buluşturacak.

Yenimahalle Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12-21 Temmuz günleri arasında Batıkent Meydan AVM tören alanında düzenlenecek fuarda, Namık Kemal Zeybek, Mustafa Önsel, Güler Akça, Demet Türkmen gibi birçok yazarın eserleri okuyucuyla buluşacak.

Edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı sıra lise ve üniversiteye hazırlık gibi birçok türde kitabın Yenimahallelilerle buluşacağı etkinliğe, 20’nin üzerinde yayınevi katılacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ile ilçe sakinlerinin kişisel gelişimine katkı sunulduğunu, kitap fuarında kendi alanlarında uzman birçok yazar ve sanatçıyla söyleşiler gerçekleşeceğini belirtti.

Etkinliğin, çocuklar ve gençlerde kitap okuma bilincinin oluşturulmasına katkı sunacağına inandığını belirten Yaşar, "Türkiye'nin aydınlık ve çağdaş bir geleceğe kucak açmasını istiyorsak, çocuklarımızı kitap okumaya heveslendirmeli, bilgi sahibi bireyler olarak yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kitap fuarının açılışı, 12 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.

