Yatçılar Rize'nin Gündoğdu Limanı'na demir attı

RİZE (AA) - Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan 24 yat Rize'ye ulaştı.

Yattan inenleri, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz ve beraberindekiler karşıladı.

Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yerli ve yabancı turistler, tulum eşliğinde horon oynadı. Kentte 2 gün konaklayacak yatçılar, daha sonra Gürcistan'ın liman kenti olan Poti'ye hareket edecek.

DADD Başkanı Zafer Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte tüm Türkiye kıyılarını tekneyle dolaştığını söyledi.

Yunan adalarını da gezdiğini belirten Türkmen, "Artık ülkemiz içinde bir şeyler yapalım dedik. Şimdiye kadar keyif yaptık. Bir dernek kurduk. Amatör denizcilerin sorunlarını çözelim dedik. Ayrıca ülkemizde denizde kıyısı olan yerleşim bölgelerimizde denizle ilgili fazla etkinlikler yapılamıyor. Halkımız denize uzak. Biraz sevdirmek istiyoruz." dedi.

Türkmen, geçen yıl 9 dernek üyesi ile Samsun'a kadar geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu sene de 'Hopa'ya kadar gidelim.' dedik. İlk başta 45 tekne olacaktık. Tatiller ve benzeri nedenlerden dolayı 24 tekneye düştük. Amacımız Karadeniz'de bir seyir yapılabileceğini ve gidilebilecek bir kıyı olduğunu göstermek. Aramızda 4 yabancı tekne var. Bizimle birlikte Poti'ye kadar gelecekler. 'Argonotların izinde altın postun peşinde, 3 ülke 1 hikaye' konseptiyle bunları yabancılara duyuruyoruz. Yabancılar bir etkinliğin içinde olmaktan hoşlanırlar."

Türkiye'deki limanların çok güzel olduğuna dikkati çeken Türkmen, "Limanlarda çok güzel ortamlar sağlarsak o zaman yabancılar buraya gelir kalırlar. Kara gezisi yapacağız. Yaylara ve şelalelere götüreceğiz. Şu an 4 yabancı teknemiz var. Seneye bu sayı 10'a çıkacak. Hedefimiz Türkiye'nin, Karadeniz'in güvenilir bir kıyı olduğunu ve seyir yapılabileceğini göstermek. Yabancılara bunu gösterdiğimiz zaman keyifle ve severek gelecekler. Buraya getirdiklerimin hepsi çok memnun. Bazıları 'Seneye yine geleceğiz.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye çok güzel"

İngiltere'den etkinliğe katılan Bill Lindon da 5 yıldan beri teknesiyle gezdiğini anlattı.

İlk kez Türkiye'ye geldiğini ifade eden Lindon, "Burada olmak çok harika. Türkiye'nin bu kadar güzel olduğunu görünce benim için sürpriz oldu. Türkiye çok güzel. İngiltere'de kaldığım süre içerisinde Türkiye'yi biraz tehlikeli olarak sınıflandırıyorlardı. Şu an buraya geldim. Hiçbir sıkıntı yok, çok rahatım. Özellikle daha önce insanların yabancılarla iletişime geçip ve yardımcı oldukları bahsetmişlerdi. Tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum. Rahatlıkla teknemi de buraya bırakabilirim." diye konuştu.

Muhabir: Fikret Delal