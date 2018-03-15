Yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Aksaray'da, yürüme engelli 70 yaşındaki Ahmet Kaş, ilerleyen yaşına rağmen 3 metrelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

Hacı Hasanlı Mahallesi'nde yaşayan ve şehrin en eski ayakkabı tamircisi olan Kaş, 6 aylıkken kalça çıkığı nedeniyle bir ayağını kullanamaz hale geldi.

Henüz 16 yaşındayken ayakkabı tamirciliğine başlayan ve o günden beri mesleğini bırakmayan, komşularının "Ahmet amca"sı, sabahın ilk ışıklarıyla her gün koltuk değneğiyle geldiği 3 metrekarelik atölyesinde gün boyu oturduğu sandalyede müşterilerinin ayakkabılarını onarıyor.

Bugüne kadar bu meslek sayesinde 4 çocuğunu yetiştiren ve emekli olan Kaş, "en büyük sermayem" dediği mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşta başladığı mesleğini bırakmadığını, severek sürdürdüğünü söyledi.

- "Gençler bu işe heves etmiyor"



Mesleği sayesinde kimseye muhtaç olmadan ailesinin geçimini sağladığını belirten Kaş, şöyle devam etti:

"Ben 3 metrekarelik bu dükkanda senelerdir çalışıyorum. Çocuklarımı okutarak iş sahibi yaptım. Kendim buradan emekli oldum. Nasip oldu hacca da gittim. Çalışana Allah verir. Boş gezerek ya da bu yaşta oturup dedikodu yaparak günaha mı gireyim. Rabbim çalışmamızı emrediyor. 'Kulum sen çalış, rızkını ben veririm' diyor. Helalinden çalışıyorum. İsteyerek, severek bu işi yapıyorum. Bana şimdi başka iş verseler, memurluk teklif etseler yapamam. Çünkü buna alıştım. Bu işi gençlere de tavsiye ediyorum ama uğraşan yok. Önceleri bu sanata heves eden vardı. Birkaç kişi yetiştirdim ama onlar da boşladılar. Gençler bu işe heves etmiyor. Bizden sonra bu iş büyük ihtimalle ölüp gidecek."

- "Ayakkabıların içinde büyüdüm"

İşe gelmediği zaman çok sıkıldığını ifade eden Kaş, "Sol bacağım kalçadan çıkık. Bir ayağımı kullanamıyorum ama halimden memnunum. Ben bu halde çalışırken dışarıda birçok kişinin boş olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Kahvede, dışarıda boş boş gezip sonra iş yok diyorlar. Aradın da iş mi bulamadın. Ayakkabıların içinde büyüdüm. Ayakkabıların içinde büyüdüm. Deri, yapıştırıcı, boya, ayakkabı kokusu üzerime sinmiş, artık alışmışım. Ömrüm el verdiği sürece bu işi yapacağım. Çocuklarım evde bana 'bu yaştan sonra niye çalışacaksın, bırak artık' derler ama bu bir sanat. Nasıl bırakayım ki. Evde rahat oturamam. Dostum, çevrem hep burada. Vakit namazlarımı burada kılarım. Bundan daha güzel şey mi olur?" ifadelerini kullandı.

Kenan Çeliker de Ahmet ustayı 25 yıldır tanıdığını, ayakkabılarını sürekli kendisine tamir ettiğini belirterek, "Ayakkabılarımı her zaman Ahmet amca tamir eder. Kendisinden çok memnunum. Çok iyi işçiliği vardır. Aynı zamanda kendisiyle konuşunca çok rahatlarım. Çok iyi bir insandır, kimseyi de kırmaz." diye konuştu.