Yargıtay'ın 150'nci kuruluş yıl dönümü

ANKARA(AA) - Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde Yargıtay üyelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu konser verdi.

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yargıtay'ın 150. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde, yeryüzünde Türkçe konuşulan tüm bölgelerin geleneksel müzikleri, dinleyicilere doyumsuz anlar yaşattı.

Çanakkale Türküsü ile başlayan programda, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Uygur, Başkordistan, Çuvaşistan, Hakasya, Saha-Yakutistan, Tıva, Tataristan, Azerbaycan, Karaçay, Kırım, Gagauzya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kerkük, Bosna-Hersek ve Makedonya gibi ülkelerden eserler seslendirildi.

Konserde, Gökçe Küçükbakar, Ali Şar ve Fatih Ahmed Tektemur'da dans gösterisi sundu.