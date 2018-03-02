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Yaranlardan Mehmetçik'e destek

- Çankırı'da, geleneksel kültürünün en önemli simgelerinden yaranlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek amacıyla Suriye sınırına uğurlandı - Vali Aktaş: - "Herkes Mehmetçik için seferberlik içerisine girdi. Bugün Çankırı'nın sembolü olan yaranlarımız Mehmetçiğe moral desteği için sınıra gidecek"

02 Mart 2018 Cuma 21:17
Yaranlardan Mehmetçik'e destek
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, geleneksel kültürünün en önemli simgelerinden yaranlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek amacıyla Suriye sınırına uğurlandı.

Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen etkinlikte, harekata destek için Suriye sınırına gitmek amacıyla bir araya gelen yaranlar, vatandaşlar ile Kucaklama Taşı'ndan Çankırı Belediyesi önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Burada konuşan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra herkeste bir heyecan olduğunu söyledi.

Bütün Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşün bir parçası olmak istediğini belirten Aktaş, "Orada savaşma imkanı olan askerimiz, polisimiz bunu yapıyor, bunu yapamayan diğer vatandaşlarımız da ülkemizin tamamında ne yapabilirse onu yapmak istiyor. Herkes Mehmetçik için seferberlik içerisine girdi. Bugün Çankırı'nın sembolü olan yaranlarımız Mehmetçik'e moral desteği için sınıra gidecek. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç de yaranın Çankırı'nın öz kültürü, hakiki değeri olduğunu söyledi.

Yaranların askerinin yanında olduğuna işaret eden Dinç, "Eğer Mehmetçik ülkesini savunmak için değerlerine, vatanın birliğine, bütünlüğüne ülkesine göz diken tehdidi, olduğu noktada yok etmek için varsa tabii ki yaranlar da her şeyiyle onların yanında olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaranlar dualar eşliğinde Suriye sınırına uğurlandı.

- Yaran geleneği

Kentin geleneksel kültürünün en önemli simgelerinden olan ve "dost", "arkadaş" anlamına gelen yaran geleneği, Orta Asya'dan günümüze uzanıyor.

Türk töresi ve İslami inanışlardan beslenip Ahilik'ten etkilenen ve esnaf lonca teşkilatı haline dönüşen sosyal bir kurum olan yaranlar, başağa, küçük başağa ve yaranlardan oluşuyor.

Günümüzde sohbet toplantılarında aslına uygun olarak yaşatılmaya çalışan gelenek çerçevesinde kentteki erkekler, kışın sazlı ve sözlü vakit geçirilen yaran gecelerinde cumartesi günleri bir araya geliniyor.

Sadece eğlence değil dayanışma biçimi olarak görülen gecelerde, katılanların birbirleriyle küs olmaması gerekiyor.


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