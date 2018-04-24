Yakacık 3 günde 30 bin kişiyi ağırladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın merkez Yenimahalle ilçesindeki mesire alanı Yakacık, 3 günlük tatil süresince 30 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500...