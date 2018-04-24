Yakacık 3 günde 30 bin kişiyi ağırladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın merkez Yenimahalle ilçesindeki mesire alanı Yakacık, 3 günlük tatil süresince 30 bin kişiye ev sahipliği yaptı.
Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanı, piknik sezonunu açan, serinlemek ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlerin tercihi oldu.
Üç etaptan oluşan Yakacık'ta, 3 günlük tatilde adeta dolup taşarken, plaj voleybolu sahası, basketbol ve çim futbol sahası, çocuk oyun alanlarıyla konuklarına geniş eğlence imkanı sunuldu.
Ankaralılara adeta bir orman havası yaşatan mesire alanında sık sık vatandaşların sofralarına konuk olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yaz aylarında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.