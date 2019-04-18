Yahyalı'da çocuk tiyatrosu sahnelendi

KAYSERİ (AA) - Yahyalı'da "Karlar Ülkesi Karanlığa Karşı" oyunu küçük tiyatroseverlerle buluştu.
İlçedeki bir düğün salonunda sahnelenen oyuna, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Oyun öncesi, çocuklar için çeşitli eğlenceli gösteriler düzenlendi.
ANKA Çocuk Tiyatrosu kurucusu Tolga Senem tarafından yazılan oyun, gerçek hayatta süper kahramanların olmadığını, süper güçlü karakterlerin masallarda olacağını çocuklarla eğlenceli bir şekilde anlatıyor.
Oyunun sonunda çocuklar, Senem ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.