ANKARA (AA) - Vehbi Koç Vakfının 50'nci kuruluş yılı kapsamında, Koç Üniversitesi Araştırma Merkezi ile Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) iş birliğinde "Köklü Bir Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları" başlıklı sempozyum düzenledi.

Keçiören'deki VEKAM Ankara Bağ Evi'nde gerçekleştirilen sempozyum, "Günümüzde Hayırseverlik Anlayışı ve Çağdaş Uygulamalar" konulu oturumla başladı. Oturum kapsamında, sanat tarihçisi Gökçe Günel ile arkeolog ve müze araştırmacısı Ali Kılcı "Bir Ankaralı Tüccarın Kentine Katkıları: İbadullah Vakfı" isimli kitaplarının tanıtımını yaptı.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, oturumdaki konuşmasına, İbadullah Vakfı kitabı için yapılan araştırmalara teşekkür ederek başladı.

Sempozyumun, iki gün boyunca hem geçmiş hem de bugüne değinerek Ankara vakıflarını tartışmak amacıyla düzenlendiğini belirten Yıldırım, "Vehbi Bey, Vehbi Koç Vakfını kurarken 1969'da bir konuşma yapıyor. O konuşmasında kendi vakıf macerasını, babasının mütevellisi olduğu İbadullah Vakfına dayandırıyor. Yazarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, kısa bir sürede çok önemli bir eseri ortaya çıkardılar." ifadelerini kullandı.

- "Ankara ile ilgili her türlü belgeyi topluyoruz"

VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu da, oturumdaki konuşmasında, kent araştırma merkezlerinin Türkiye'de henüz yeni yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Bu merkezlerin, kent belleği ve kültürel bellek olarak arşiv görevi gördüğünü ifade eden Yenişehirlioğlu, "Ankara ile ilgili her türlü belgeyi topluyoruz. Hem kütüphane hem de arşiv olarak koleksiyonumuz var. Bunu her yıl daha da artırabilmek için genç araştırmacılara yardımda bulunuyoruz. Her yıl 5 ila 10 kişi arasında Ankara ve yakın çevresi ile ilgili yapılan araştırmalara ödül veriyoruz. Böylece çok ilginç ve değişik konular ortaya çıkıyor. Tarih ya da konu sınırımız yok." diye konuştu.

Sempozyuma katılanlar arasında, Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Köç, KTO Karatay Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Çizakça, Koç Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu da yer aldı.

Sempozyum, "Osmanlı Döneminde Ankara Vakıfları" konulu oturum ile yarın da devam edecek.