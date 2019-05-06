KONYA (AA) - İçinde bulunduğumuz Vakıflar Haftası Konya'da düzenlenen bir programla kutlandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünde düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in Vakıflar Haftası mesajı okundu.

Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, programda yaptığı konuşmada, Vakıf Haftası'nın bu yılki temasının "Vakıf medeniyetinde ramazan ayı" olduğunu söyledi.

Hafta dolayısıyla çeşitli paneller düzenleyeceklerini dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"Memleketimizin en köklü kurumlarından biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz beylikler, Osmanlı ve Selçuklu Döneminden günümüze kadar gelen ve yöneticisi kalmayan vakıfların yönetimini üstleniyor. Ayrıca yeni vakıfların kurulması ve bunların denetimini yürütüyor. Yine Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde 62 bin eski, 5 bin de yeni vakıf bulunmaktadır."

Genç, Erzurum'un Pasinler ilçesinde 1048 yılında ilk vakfın kurulmasıyla Anadolu'yu bu sistemle tanıştıran Selçukluların 1. İzzettin Keykavus döneminde Evkaf Nezareti kurduğunu belirtti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da vakıfların İslam dininin ana esaslarından biri olduğunu aktardı.

Programa vakıflar bölge müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.