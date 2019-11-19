Usta oyuncu Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosunda tören

Ailesinin, yakınlarının yanı sıra çok sayıda tiyatrocu ve oyuncunun katıldığı törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu Yıldız Kenter olduğunda sözlerin yetersiz kaldığını söyledi.

Büyük sanatçıların kendi branşlarıyla ilgili geriye bıraktıklarına bakıldığında onların tam bir yansımasının görüldüğünü belirten Ersoy, "Neşet Ertaş hala türküleriyle aramızda, Ara Güler fotoğraflarından bize bakmaya devam ediyor, Abidin Dino resimlerinde renk renk yaşamaya devam etmekte. Tiyatro dediğimizde de ilk önce Yıldız Kenter akla geliyor." ifadesini kullandı.

"Emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Tiyatro denildiğinde ilk olarak Yıldız Kenter'in ve sahne performansının akla geldiğini kaydeden Ersoy, "Türk tiyatro sahnesi her açıldığında onun sözlerini, onun mimiklerini öğrencilerinde görmeye devam edeceğiz. Tabii ki biz onun emanetine sahip çıkmaya, onları taze tutmaya yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ailesinin de uygun bulduğu bir proje kapsamında Devlet Tiyatroları oyunlarının Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenebileceğini, Kenter Tiyatrosu'na destek olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Ersoy, "Yıldız Kenter hanımefendiyi saygıyla anıyorum Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

"Onun varlığı bize daima güç verdi"

Sanatçının torunu Müşfik Uzun, "Hepiniz onu bir şekilde tanıyorsunuz, belki öğrencisi belki izleyicisi belki de iş arkadaşı olarak. Ben ise bugün torunu olarak size anneanne Yıldız Kenter'i anlatmak istiyorum." dedi.

Anneannesini hayatı boyunca çok sevdiklerini, Kenter'in de kendisinden ve kardeşinden desteğini eksik etmediğini anlatan Uzun, "Yaşamımızdaki tüm önemli kilometre taşlarında hep yanımızda hep arkamızdaydı. Onun varlığı bize daima güç verdi ve her zaman bize olan sevgisini çokça hissettirdi." ifadesini kullandı.

Kenter'i her zaman çok özleyeceklerini vurgulayan Uzun, "Bize aşılamaya çalıştığı şeyler hep güçlü olmak, zorluklar karşısında hiçbir şekilde yılmamak ve azimli olmaktı. Yani kendi yaşam felsefesiydi. Hayattan, öğrencilerinden hatta kendinden beklentisi son derece yüksek bir insan olarak biz torunlarından da başka türlüsünü istemesi düşünülemezdi." şeklinde konuştu.

Tilbe Saral, Mehmet Birkiye, Zeynep Oral ve Genco Erkal gibi isimlerin de ünlü tiyatrocuyla anılarını paylaştığı törene sanat camiasından isimlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatrocu ve oyuncu da katıldı.

Törenin ardından Yıldız Kenter'in tabutu, alkışlar eşliğinde taşınarak cenaze namazının kılınacağı Levent Afet Yolal Cami'ye doğru yola çıktı.