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Ürgüp’te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Esat Kabaklı kahramanlık türkülerini seslendirdi.
Kültür Sanat 15.07.2021, 23:14
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Esat Kabaklı kahramanlık türkülerini seslendirdi.
Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise konuşmasında, “15 Temmuz gecesi minarelerden okunan selalar ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla halkımız 7’den 77’ye sokaklara döküldü. FETÖ’cü hainlere, emperyalistlere, düşmanlara ve onların maşalarına karşı namusunu, topraklara, bağımsızlığını, vatanını çiğnetmedi” diye konuştu.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı konuşmaların ardından halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı kahramanlık türküleri ile programa katılan binlerce vatandaşı coşturdu.