Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Urfa sıra gecelerinde okuduğu gazel ve türkülerle Türk Halk Müziği'ne damgasını vuran ünlü sanatçı Kazancı Bedih, vefatının 16. yılında anılıyor.

Urfa sıra gecelerinin mihenk taşlarından davudi sesli sanatçı Bedih Yoluk, 1929 yılında Şanlıurfa'da hayata gözlerini açtı. Fakir bir ailenin tek evladı olan Bedih, asıl mesleği olan kazancılık mesleğini uzun yıllar icra etti.

Duayen usta, yeteneği ve işindeki mahareti dolayısıyla halk arasında "Kazancı Bedih" olarak nam saldı. 1948 yılında askere giden Kazancı Bedih, 1950 yılında ise belediyede işçi olarak çalışmaya başladı.

Tarih 1975'i gösterdiğinde emekli olan Bedih, müziğe ilgisi dolayısıyla boş vakitlerini taziyelerde ve mevlitlerde gazel okuyarak geçirdi.

Sanatçılara örnek oldu

1977 yılından sonra gazeller okuyan Kazancı Bedih, kısa sürede farklı yorumuyla ön plana çıkarak meşhur oldu.

Divan şiirine sayısız eser kazandıran Fuzuli ve Nabi gibi şairlerin gazellerini etkileyici sesiyle okuyan Kazancı Bedih, bir güfteyi farklı makamlarda icra edebilme yeteneğiyle de 1980'li yıllarda dikkatleri üzerine çekti.

Duayen usta, dost meclislerinin kısa sürede sevilen ve aranan kişisi olmayı başardı. Kazancı Bedih, gazelin yanı sıra okuduğu uzun hava ve türkülerle de her yaş grubuna icra ettiği müziği sevdirdi.

Kazancı Bedih'in sesinin tonunu ve okurken takındığı tavrı, aralarında İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Selahattin Alpay ve Mahmut Tuncer'in de bulunduğu birçok sanatçı örnek almaya çalıştı.

Sıra gecelerini meşhur etti

Kazancı Bedih, Urfa sıra gecelerine 1985 yılından itibaren okuduğu gazellerle damga vurmayı başardı. Hemşehrisi İbrahim Tatlıses'in daveti üzerine şov programına katılan duayen ses, Urfa sıra gecelerinde seslendirilen türküleri okuyarak kente has bu geleneğin ulusal anlamda bilinmesine vesile oldu.

Kentin müzik kültürünün başında gelen sıra geceleri, bu tarihten itibaren birçok ulusal televizyon yapımcısı, müzik şirketi ve büyük otellerin ilgisini çekti. Bu sayede Şanlıurfalı sıra gecesi grupları, yurt dışında bile birçok etkinliğe katılma imkanı buldu.

Yavuz Turgul'un yönettiği ve Şener Şen'in başrollerini oynadığı ''Eşkıya'' filminin müzikleriyle daha fazla tanınan Kazancı Bedih, plakçıların ısrarı üzerine 1996 yılından sonra da çok sayıda plak yaptı.

Herkes için "Pir" oldu

Duayen ses, uzun yıllar sıra gecelerinde sahne almasına rağmen sevdiği kazancılık mesleğine de devam etti.

Karakteri ve mütevazı kişiliğiyle hemşehrilerinin kalbine taht kuran Kazancı Bedih'e halk arasında ve birçok meşhur sanatçı tarafından 1997 sonrası "Pir" diye hitap edilmeye başlandı.

Söz ve duygu yoğunluğu, okuduğu eserlere mistik hava katması, hayatının son baharında sanatçıyı Türkiye çapında 2000'li yıllarda daha da meşhur etti.

Kazancı Bedih'in, 2001 yılında sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile düet yaptığı "Nemrut'un Kızı" adlı şarkıya ölümünden sonra klip çekildi.

Kariyerinin zirvesine hayatının son deminde çıkmayı başaran Kazancı Bedih, yaptığı basın açıklamasıyla 2003 yılında sanat hayatına son verdiğini duyurdu.

Sahnelere veda ettikten bir yıl sonra Kazancı Bedih ve eşi, 19 Ocak 2004'te Şanlıurfa'daki evlerinde uyudukları esnada, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ünlü gazelhan, ölüm yılında başta Şanlıurfa olmak üzere her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.