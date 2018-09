Urfa'nın tarihi sokakları yeni yüzüyle turizme katkı sunacak

ŞANLIURFA - HALİL FİDAN (AA) - Sivil ve anıtsal mimari dokusunu tarih boyunca koruyabilen ender şehirlerden biri olarak kabul edilen ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki bölgede yer alan tarihi sokaklar turizme kazandırılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel mimariye göre şekillendirilmiş sokak ve evlerin bulunduğu kentin bu yönüyle ön plana çıkan mimari yapısını gelecek nesillere aktarmak için harekete geçti.

Ekipler, bu kapsamda ilk olarak farklı yapısı, yüksekliği, taşkın cumbaları ve kemerli geçitleriyle turistlerin ilgisini çeken yapıların bulunduğu Divanyolu Caddesi'ndeki 7 eski sokakta evlerin dış cephesini aslına uygun onararak yeniden canlandırdı.

Betonarme yapıların dış cephelerinde sıva ve ardından boyama işlemi gerçekleştiren belediye ekipleri, tarihi evlerde ise bölgenin yapısına uygun olarak kesme "Urfa taşı" kullandı.

Görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları temizlenirken, sokaklardaki evlere, eski Urfa evlerinin özelliklerini taşıyan kapılar monte edildi. Yapıların hasar görmemesi için yağmursuyu iletim altyapıları kuruldu.

Bölgedeki diğer sokak ve yapıları da bu şekilde turizme kazandırmayı amaçlayan yetkililer, böylece bölgede yaşayanların turizm konusunda bilinçlendirilip, sektörden pay alması amaçlanıyor.

Bu yıl turizmde umduğunu bulan ve bugüne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan tarihi kentte, "Urfa sokakları"nın turizme kazandırılmasıyla yerli ve yabancı turist sayısının da artması öngörülüyor.

"Tarihi yapıları geleceğe taşıyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin 12 bin yıllık bir şehir olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını ifade etti.

Özellikle eski yerleşim yerlerinde müthiş bir kültürel zenginliğin bulunduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu sokakları tekrar canlandırmak için restore ederek turizme kazandırdıklarını anlattı.

Çiftçi, tarihi kenti ayağa kaldırmak ve gelecek nesle miras bırakmak adına müthiş bir koruma anlayışı içerisinde olduklarına vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa tarihi bir şehir, bu tarihi şehre bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz ve mimarimizi, sokaklarımızı, evlerimizi, konaklarımızı, hanlarımızı fonksiyonlandırıp geleceğe taşıyacağız. İnsan, eski şehirde huzur buluyor, sokaklar yaşam dolu, yapılan iklimsel olarak da düşünülmüş. Ecdadın bize miras olarak bıraktığı bu yapılara bakmak da bizim için çok önemli bir görev. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu tarihi kenti ayağa kaldırmak, geleceğe taşımak, gelecek nesle miras bırakmak için müthiş bir koruma anlayışı içerisindedir."

"Turist sayısı bu sayede artıyor"

Her yıl bu kapsamdaki 7-10 sokağı restore etmeyi amaçladıklarını ve bunun turizme önemli katkı sunacağına inandığını dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu yıl şimdiye kadar 7 sokağı geride bıraktık önümüzde daha 4 ay var hedef 10 sokağı restore etmek. Her yıl hedefimiz 7-10 sokakta bu projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sadece sokakla kalmıyor, biz 10 sokağın restorasyonunu yapıp iyileştireceğiz, güzelleştireceğiz aynı zaman o bölgedeki her yıl 4 tarihi evi muhakkak restore edip ayağa kaldıracağız. O bölgedeki tarihi hanları, köprüleri, türbeleri, camileri aynı şekilde düzenleyeceğiz. Bu güzel mekanlar Şanlıurfa'ya turizm anlamında da önemli katkı sunacak, çünkü turistler tarihi yerleri görmek ve buradaki atmosferi yaşamak için geliyor. Bu sokaklarda geçmişe yolculuk yapmak istiyor. Şanlıurfa huzur dolu bir şehir, dolayısıyla biz bu yapıları ayağa kaldırdığımızda her gün turist sayımız artıyor. Şanlıurfa bu anlamda çok zengin."

Çiftçi, çalışmaların içeriğine ilişkin, "Yapıların sıvalanması, cephelerin düzenlenmesi, dökük olan yerlerin Urfa taşıyla tekrar restore edilip tamamlanması yine iş yerleri var onların düzenlenmesi. Aynı şekilde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Tabelalar standart hale getiriliyor, sokaklarda çöken yerler güçlendiriliyor. Tarihi yapılar röle ve restorasyonu yapılarak tamamıyla eski mimariye uygun bir şekilde sokaklarımız yaşanabilecek hale geliyor." dedi.

Bıçakçı Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Bayram, çalışmalara başlanılmadan önce sokakların çok kötü durumda olduğunu söyleyerek, "Mahallemiz artık çok daha güzel hale geldi. Restorasyondan sonra yabancı turistler gelmeye başladı, Her gün çok sayıda insan buralardan geçerek Balıklıgöl'e iniyor. Sokakların canlanması bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.