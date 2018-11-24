Ünlü sunucular jüri üyesi oldu

- Ankara'da bir alışveriş merkezinin düzenlediği televizyon spikerliği yarışmasına jüri olarak katılan Saba Tümer, Burcu Esmersoy ve Mirgün Cabas, alışveriş merkezine ait televizyonda sunuculuk yapacak isimleri belirledi