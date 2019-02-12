Ünlü aktör Jackie Chan'in balmumu figürü sergiye açıldı

İSTANBUL (AA) - Ünlü aktör Jackie Chan'in balmumu figürü, Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmeye başladı.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde filmde rol alan ve akrobatik dövüş stili ile sinemaseverler tarafından beğenilen ünlü oyuncunun figürü, Madame Tussauds'un Taksim'deki merkezinde yapılan lansmanla ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok ünlü ismiyle yan yana yer alacak figürün açılışında AA muhabirine açıklama yapan Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, Jackie Chan'in çok önemli ve bir o kadar ilginç bir karakter olduğu yorumunda bulundu.

Suner, Chan'in herkes tarafından çok sevildiğine işaret ederek, "Biz daha Madame Tussauds İstanbul'u açmadan 2000 yılında Hong Kong'da Chan'in ölçülerini aldık. Daha sonra başka ülkelerde de balmumu heykelinin lansmanı yapıldı. Bizde de Chan'in üzerine çok istek vardı ve daha sonra İstanbul'a getirmeye karar verdik." dedi.

Sergilenmeye başlayan figürde, Jackie Chan'in kostümü ise 2005 yılında düzenlenen The Petronas Malaysian Grand Prix Ice Gala'sındaki kıyafetin birebir kopya edilerek hazırlandığını aktaran Suner, şunları kaydetti:

"Müzemizde şu anda 70'e yakın figürümüz var. Özellikle müzemin son bölümünü ziyaret etmeyenlerin görmesini isterim. Birçok yeni figür geldi ama son bölümümüzde Dubai'den getirttiğimiz önemli isimler var. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Önümüzdeki dönemde de lansmanlara devam edeceğiz. Şu an sürpriz olarak kalsın."

Madame Tussauds İstanbul'da ayrıca tarih, kültür sanat, spor ve eğlence dünyasından figürler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Arda Turan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce, Michael Jackson gibi isimler yer alıyor.