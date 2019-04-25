Üniversite öğrencilerinden el sanatları sergisi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ahi Evran Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin katılımıyla el sanatları sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi kurs eğitmeni Gülsen Çiçek öncülüğünde hazırlanan sergide Ahi Evran Kız Öğrenci Yurdunda kalan 50 öğrencinin kağıt rölyef ve takı tasarımı kurslarında iki dönem boyunca hazırladıkları eserler yer aldı.

Eğitmen Gülsen Çiçek, AA muhabirine, sergiye ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Gençlerin el sanatlarına yönelmesinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Çiçek, "Onlara bildiğim sanatları öğretmek için çalışmalara başladım. Kursa katılım çok yoğundu." dedi.

İşletme son sınıf öğrencisi Fatma Gökçe Erdem de sergiye katkı sağlamanın kendisine mutluluk verdiğini belirtti.